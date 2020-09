Genoa | Badelj e Pjaca si presentano | “Qui per fare una grande stagione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ilha iniziato il campionato di Serie A 2020/2021 con il piede giusto, battendo 4-1 il Crotone, grazie anche alcontributo dei nuovi acquisti arrivati in questa sessione di calciomercato. Due tra questi si sono presentati quest’oggi alla stampa, ovvero Milane Marko. L’ex centrocampista della Lazio si è detto molto felice per l’accoglienza ricevuta: “Sono qui pergrandi cose. Mi sono convinto a venire qui per l’allenatore, che mi ha voluto fin dall’inizio, e il ds Faggiano. Poi ho fatto le mie valutazioni. Mi sono subito inserito bene in squadra grazie al gruppo, che mi ha ben accettato. Mi sento bene dal punto di vista fisico, domenica siamo riusciti tutti a trasmettere quello abbiamo provato nei giorni scorsi. Dove ...