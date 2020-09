Ex Ilva | stop allo sciopero dopo il vertice con Patuanelli I sindacati | “Incertezze sul futuro | il governo ci dica cosa intende fare”

(Di giovedì 24 settembre 2020) “L’interlocuzione è stata ottenuta, lodi domani (oggi, ndr) sarà revocato“. Lo ha detto Valerio D’Alò della segreteria nazionale della Fim Cisl, parlando con i giornalisti al termine delal Mise con i, convocato dal ministro Stefanosulla vertenza ex. “Una delle motivazioni forti era proprio la sordità che avvertivamo da parte dele da parte aziendale nonostante le nostre tante e continue denunce sulle condizioni degli impianti. Viene confermato l’impegno dela partecipare al nuovo assetto societario. Ci sono ancora tanti e troppi nodi da sciogliere, ad esempio sulle modalità di partecipazione dele sul ruolo di ...

Sembra aprirsi uno spiraglio tra sindacati e Governo sulla vertenza ex Ilva. Quest’oggi al ministro Patuanelli la richiesta di certezze per i lavoratori del siderurgico Sospeso lo sciopero dei lavorat ...TARANTO - I sindacati dei metalmeccanici hanno deciso di sospendere lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto previsto per domani. E’ quanto riferiscono Fiom, ...