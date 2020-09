Ballando con le Stelle | scintille fra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 22 settembre 2020) Non sono mancate liti e polemiche nella prima puntata dicon le. Protagoniste di un’accesa discussione sono state, in gara con il ballerino Maykel Fonts, e, da 5 anni giudice del programma di Milly Carlucci. La Lucarellli, unico giudice a dare un voto insufficiente alla coppia, ha criticato il modo in cui lasi è presentata nel programma, e pronta è poi arrivata la risposta dell’ex europarlamentare. Non è comunque la prima volta che viene criticata la presenza dellanel programma. L’esibizione dicon leSabato sera è ...