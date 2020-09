Tragedia a Lecce: è morto l’arbitro De Santis (Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia a Lecce: l’arbitro Daniele De Santis, 33 anni, è rimasto ucciso insieme ad una donna durante una lite. Nativo della città pugliese, aveva esordito come quarto uomo in B, mentre nella passata stagione aveva arbitrato diverse gare di Serie C. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Foto: Fanpage L'articolo Tragedia a Lecce: è morto l’arbitro De Santis proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020): l’arbitro Daniele De, 33 anni, è rimasto ucciso insieme ad una donna durante una lite. Nativo della città pugliese, aveva esordito come quarto uomo in B, mentre nella passata stagione aveva arbitrato diverse gare di Serie C. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Foto: Fanpage L'articolo: èl’arbitro Deproviene da Alfredo Pedullà.

