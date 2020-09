Spider-Man per PS5: scopriamo i miglioramenti tecnici che riceverà il gioco in versione next-gen (Di lunedì 21 settembre 2020) Come probabilmente saprete, Spider-Man di Insomniac arriverà anche su PS5 e questa versione next-gen vedrà alcuni miglioramenti tecnici rispetto a quella PS4 che conosciamo già.Attraverso PS Blog, gli sviluppatori hanno chiarito quali saranno le migliorie tecniche della versione next-gen del gioco.I fan possono aspettarsi una risoluzione migliorata e l'aggiornamento di "gran parte dei modelli per sfruttare al massimo la potenza di PS5". I volti dei protagonisti, compreso Peter Parker, avranno animazioni decisamente molto più espressive, mentre le strade di New York "sono state rese più vibranti grazie a un maggior numero di abitanti e veicoli e a un incremento della distanza visiva". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Come probabilmente saprete,-Man di Insomniac arriverà anche su PS5 e questa-gen vedrà alcunirispetto a quella PS4 che conosciamo già.Attraverso PS Blog, gli sviluppatori hanno chiarito quali saranno le migliorie tecniche della-gen del.I fan possono aspettarsi una risoluzione migliorata e l'aggiornamento di "gran parte dei modelli per sfruttare al massimo la potenza di PS5". I volti dei protagonisti, compreso Peter Parker, avranno animazioni decisamente molto più espressive, mentre le strade di New York "sono state rese più vibranti grazie a un maggior numero di abitanti e veicoli e a un incremento della distanza visiva". Leggi altro...

