Perché in televisione non abbiamo bisogno di uomini come Davide Varriale (Di lunedì 21 settembre 2020) Davide Varriale è uno di "quegli" uomini. Le sue, sono parole che mai dovrebbero essere ascoltate. Davide Varriale è l'esempio puro di maschilismo, possessività, violenza psicologica. Davide Varriale è lì, su Canale 5. Ma l'unico posto in cui avrebbe diritto di stare è tra le mura della sua casa. Lontano, possibilmente, dalle donne che cerca … L'articolo Perché in televisione non abbiamo bisogno di uomini come Davide Varriale proviene da leggilo.org.

