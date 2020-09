Per la seconda volta un San Matteo senza processione (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ la seconda volta nella storia di Salerno e del suo Santo Patrono che la processione non avrà luogo. La prima volta fu nel 1917, quando a causa delle avverse condizioni metereologiche la statua del Santo Patrono, e tutte le altre statue dei santi non uscirono per il consueto giro della città. Oggi la storia si ripete, anche se a costringere i portatori a non portare le statue in giro per la città è la pandemia e non il cattivo tempo. Una nuova pagina di storia per Salerno e per il suo amato patrono. Ma nonostante la processione mancata, i fuochi non autorizzati, in cattedrale per tutta la giornata si terranno funzioni e veglie per onorare il Santo e per affidargli nuovamente la città affinchè l’aiuti a superare anche questo periodo così ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ lanella storia di Salerno e del suo Santo Patrono che lanon avrà luogo. La primafu nel 1917, quando a causa delle avverse condizioni metereologiche la statua del Santo Patrono, e tutte le altre statue dei santi non uscirono per il consueto giro della città. Oggi la storia si ripete, anche se a costringere i portatori a non portare le statue in giro per la città è la pandemia e non il cattivo tempo. Una nuova pagina di storia per Salerno e per il suo amato patrono. Ma nonostante lamancata, i fuochi non autorizzati, in cattedrale per tutta la giornata si terranno funzioni e veglie per onorare il Santo e per affidargli nuovamente la città affinchè l’aiuti a superare anche questo periodo così ...

