Lorenzo: 'Non torno perché non ne ho voglia: felice come tester' (Di lunedì 21 settembre 2020) "L'umiltà non vince i campionati, altrimenti ci sarebbero milioni di umili campioni. Non corro perché non ne ho più voglia, non perché non posso", lo dice Jorge Lorenzo, su Twitter, rispondendo a un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 settembre 2020) "L'umiltà non vince i campionati, altrimenti ci sarebbero milioni di umili campioni. Non corro; non ne ho più, non; non posso", lo dice Jorge, su Twitter, rispondendo a un ...

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Non Lorenzo: "Non torno perché non ne ho voglia: da tester sono felice" La Gazzetta dello Sport MotoGP | Lorenzo show: “Umiltà non fa vincere, non corro perché non voglio”

Nel corso della sua carriera nel Motomondiale Jorge Lorenzo non ha mai avuto paura di esprimere direttamente le sue opinioni, anche quando questo lo portava a feroci scontri con l’ambiente circostante ...

