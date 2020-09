Copernicus | Thales Alenia Space porta IRIS a bordo del satellite CRISTAL

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) –, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di euro con Airbus Defence and, per sviluppare i due radar altimetri interferometrici(Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow) per la missionepolaR Ice and Snow Topography ALtimeter). La missione fa parte dell’ampliamento del programmadell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in partnership con la Commissione Europea., programma europeo di punta, fornisce dati di osservazione della Terra e in situ, oltre ad un’ampia gamma di servizi per il monitoraggio e la protezione ambientale, il monitoraggio del clima ...