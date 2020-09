Campania, trionfo di De Luca: ha più voti di tutti gli avversari messi insieme (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%. De Luca quindi si avvia a trionfare con una percentuale schiacciante, ben superiore a quella di tutti gli altri candidati messi insieme. L'articolo Campania, trionfo di De Luca: ha più voti di tutti gli avversari messi insieme proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali inil governatore uscente Vincenzo De(Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%. Dequindi si avvia a trionfare con una percentuale schiacciante, ben superiore a quella digli altri candidati. L'articolodi De: ha piùdigliproviene da Anteprima24.it.

