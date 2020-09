Alla fine, per la citofonata di Salvini a Bologna a pagare è un carabiniere (Di lunedì 21 settembre 2020) «Scusi, lei spaccia?». Vi ricordate il video di Matteo Salvini, in campagna elettorale per altre elezioni regionali (in Emilia-Romagna, nella fattispecie), che si recò nel quartiere Pilastro di Bologna per citofonare a una famiglia e per chiedere se in casa ci fosse uno spacciatore? Bene, a distanza di quasi nove mesi si tirano le fila per quell’episodio che imbarazzò diverse persone. Compresi, a quanto pare, i militari dell’Arma dei Carabinieri. L’esito della chiamata di Salvini al citofono, al momento, è un provvedimento disciplinare proprio per un carabiniere che avrebbe fatto da tramite tra il politico e la famiglia per consentire la chiamata al citofono. Salvini al citofono, il provvedimento disciplinare per un carabiniere Cinque ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) «Scusi, lei spaccia?». Vi ricordate il video di Matteo, in campagna elettorale per altre elezioni regionali (in Emilia-Romagna, nella fattispecie), che si recò nel quartiere Pilastro diper citofonare a una famiglia e per chiedere se in casa ci fosse uno spacciatore? Bene, a distanza di quasi nove mesi si tirano le fila per quell’episodio che imbarazzò diverse persone. Compresi, a quanto pare, i militari dell’Arma dei Carabinieri. L’esito della chiamata dial citofono, al momento, è un provvedimento disciplinare proprio per unche avrebbe fatto da tramite tra il politico e la famiglia per consentire la chiamata al citofono.al citofono, il provvedimento disciplinare per unCinque ...

