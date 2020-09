Verso Juventus-Sampdoria, Alex Sandro ko: è ballottaggio sulla sinistra (Di domenica 20 settembre 2020) Manca davvero poco al fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, primo posticipo domenicale della stagione in attesa del Milan che giocherà domani e dei recuperi del 30 settembre. Nella conferenza stampa di ieri, Andrea Pirlo è apparso tutto sommato tranquillo come è lui in occasione di grandi eventi. Con compostezza e calma ha chiarito alcuni punti riguardanti la propria squadra che scenderà in campo questa sera, parlando anche di calciomercato ed offrendo altri spunti interessanti. La Juventus che questa sera affronterà i blucerchiati, dovrebbe schierarsi sul terreno di gioco con un solido 3-5-2, una scelta obbligata, anche a causa dei diversi problemi fisici accusati da alcuni giocatori bianconeri. Pochi i dubbi, con l’incognita Arthur che però dovrebbe partire dalla panchina e con ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) Manca davvero poco al fischio d’inizio di, primo posticipo domenicale della stagione in attesa del Milan che giocherà domani e dei recuperi del 30 settembre. Nella conferenza stampa di ieri, Andrea Pirlo è apparso tutto sommato tranquillo come è lui in occasione di grandi eventi. Con compostezza e calma ha chiarito alcuni punti riguardanti la propria squadra che scenderà in campo questa sera, parlando anche di calciomercato ed offrendo altri spunti interessanti. Lache questa sera affronterà i blucerchiati, dovrebbe schierarsi sul terreno di gioco con un solido 3-5-2, una scelta obbligata, anche a causa dei diversi problemi fisici accusati da alcuni giocatori bianconeri. Pochi i dubbi, con l’incognita Arthur che però dovrebbe partire dalla panchina e con ...

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - JuventusFCYouth : Domenica inizia da #AtalantaJuve il campionato della #Under19! Bianconeri al lavoro oggi a Vinovo! Gallery ??… - junews24com : Juventus Youth: le novità in Primavera verso l’esordio, manita Under 17 col Novara - SPalermo91 : RT @OAccomando91: #Juventus: #DeSciglio e #Ramsey verso una maglia da titolare contro la #Samp. #Arthur e #Mckennie verso la panchina. -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Juventus Ronaldo e la Juve, botta e risposta social verso nuovi successi Tuttosport Roma-Milik e Juve-Dzeko, slitta il via libera: turbolenze con il Napoli

9.45 - Turbolenze Napoli-Roma per Milik - Tutto si è arenato, fase di stallo nell'affare sull'asse Napoli-Roma-Torino. Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus sembravano cosa ormai fatta ...

Vidal all’Inter/ Calciomercato, è tutto fatto: cileno atteso per visite e firma

si sottoporrà alle rituali visite mediche e se tutto andrà per il verso giusto potrà aggregarsi alla squadra allenata da mister Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus.

Vidal, il giorno è giunto: tutto pronto per la firma con l'Inter

Ormai è solo questione di ore prima che il cileno arrivi a Milano, per poi firmare un biennale con i nerazzurri. Il grande giorno è praticamente giunto, e dovrebbe coincidere con questa domenica. Orma ...

9.45 - Turbolenze Napoli-Roma per Milik - Tutto si è arenato, fase di stallo nell'affare sull'asse Napoli-Roma-Torino. Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus sembravano cosa ormai fatta ...si sottoporrà alle rituali visite mediche e se tutto andrà per il verso giusto potrà aggregarsi alla squadra allenata da mister Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus.Ormai è solo questione di ore prima che il cileno arrivi a Milano, per poi firmare un biennale con i nerazzurri. Il grande giorno è praticamente giunto, e dovrebbe coincidere con questa domenica. Orma ...