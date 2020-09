Moixus1970 : RT @globalistIT: Gualtieri: 'Il lockdown è stata la scelta migliore anche per l'economia' - globalistIT : Gualtieri: 'Il lockdown è stata la scelta migliore anche per l'economia' - Orsosognante : 9 Marzo 2020 di Mariangela Gualtieri – E’ di una poetessa italiana la più bella poesia dedicata al… lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri lockdown

Yahoo Finanza

Roma, 20 set. (askanews) – La previsione del calo del Pil italiano 2020 contenuta nella Nadef sarà “ad una cifra”, grazie ad un “rimbalzo impetuoso nel terzo trimestre”. Lo ha detto il ministro dell’E ...Roma, 20 set. (askanews) - Quando si è deciso il lockdown la scelta non è stata facile, si è scelto di "assegnare il primato alla vita", ma alla fine la mossa si è rivelata decisiva anche per difender ...Da questo punto di vista l'impegno assoluto ribadito a Bari dal ministro Gualtieri va nella direzione indicata dal partito». «La svolta green in Europa e la spinta alla transizione energetica - ha pro ...