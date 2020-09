Palamara ascoltato dal sindacato delle toghe | “Frequentazione con Lotti? Non dovevo farlo” Poniz | “L’Anm a cui pensa lui non esiste più”

(Di sabato 19 settembre 2020) “L’ Anm a cuiLucanonpiù e questo è un buon risultato”. Ha scelto queste parole Luca, presidente del, per chiudere gli interventi all’assemblea generale dell’Associazione nazionale magistrati. L’organo che si deve pronunciare sul ricorso del pm sotto inchiesta contro la sua espulsione. Dopo avergli consentito d’intervenire,ha dunque fatto riferimento a un’intercettazione in cui lo stessodiceva che l’Anm non conta più nulla. Tra il 2008 e il 2012 l’Anm è stata guidata dal pm al centro dell’inchiesta che ha travolto il mondo. ...

Mau_Zaccaria : RT @Massimi47715989: Ex Pm Palamara ascoltato dall'Anm, 'chiedo un giudizio sereno' - Cronaca - ANSA - Massimi47715989 : Ex Pm Palamara ascoltato dall'Anm, 'chiedo un giudizio sereno' - Cronaca - ANSA - ShootersykEku : Capito #Palamara il forte vestito da toga? Chiede giustizia'elemosina'...Questi sarebbero uomini di Potere? Vorrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara ascoltato

"Non ho mai venduto la mia funzione, né a Lotti, né a Centofanti, né a nessuno". Lo ha detto Luca Palamara intervenendo all’assemblea dell'Associazione nazionale magistrati, che dovrà esprimersi sul s ...Giovanni Paolo Bernini, ex assessore Pdl a Parma, è stato sentito per circa tre ore in Procura a Perugia, come persona informata sui fatti dopo le dichiarazioni fatte nelle scorse settimane sulle chat ...Bernini, prosciolto per prescrizione in Aemilia, ieri ascoltato in procura a Perugia «Una giornata di giustizia affinché cose del genere non capitino più a nessuno» REGGIO EMILIA . Giovanni Paolo Bern ...