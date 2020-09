USA, l’Uragano Sally procede verso Nord: rischio di alluvioni, piogge e tornado (Di venerdì 18 settembre 2020) L’uragano Sally continua la sua rotta verso Nord: dopo avere provocato allagamenti e danni in Florida e Alabama, lasciando al buio centinaia di migliaia di case e facendo esondare i fiumi, si dirige verso le due Carolina e la Georgia, continuando a procedere con grande lentezza. L’uragano si è indebolito, diventando un ciclone post-tropicale: nonostante ciò è ancora in grado di generare piogge torrenziali e tornado. Al momento si registra una vittima a Orange Beach, Alabama, mentre un’altra persona risulta dispersa.L'articolo USA, l’Uragano Sally procede verso Nord: rischio di alluvioni, piogge e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) L’uraganocontinua la sua rotta: dopo avere provocato allagamenti e danni in Florida e Alabama, lasciando al buio centinaia di migliaia di case e facendo esondare i fiumi, si dirigele due Carolina e la Georgia, continuando are con grande lentezza. L’uragano si è indebolito, diventando un ciclone post-tropicale: nonostante ciò è ancora in grado di generaretorrenziali e. Al momento si registra una vittima a Orange Beach, Alabama, mentre un’altra persona risulta dispersa.L'articolo USA, l’Uraganodie ...

3BMeteo : #Meteo Mondo: in USA l'uragano Sally semina devastazione. - MediasetTgcom24 : Usa, una vittima per l'uragano Sally in Alabama #Alabama - AriannaAmbrosi0 : RT @3BMeteo: #Meteo Mondo: in USA l'uragano Sally semina devastazione. - ljohn44 : RT @3BMeteo: #Meteo Mondo: in USA l'uragano Sally semina devastazione. - Mustapha1508 : RT @3BMeteo: #Meteo Mondo: in USA l'uragano Sally semina devastazione. -

Ultime Notizie dalla rete : USA l’Uragano Elezioni Usa 2020, Biden il «sopravvissuto»: così è rinato dopo tragedie umane e cadute in politica Corriere della Sera