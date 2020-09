Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno venerdì 8 settembre stati un’informazione la dinamica delle posizione tempo determinato risulta fortemente negativa soprattutto a causa dell’impatto delle emergenze acqua video sui contratti di breve brevissima durata così la nota congiunta Istat Ministero del Lavoro INAIL anpal relativa alle tendenze dell’occupazione nel secondo trimestrein particolare nel privato si contano 1112000 rapporti di lavoro in meno nel secondo trimestre delin confronto all’anno prima prosegue poi la ripresa del fatturato dell’Industria l’Istat registra lui un aumento del 8,1% rispetto a giugno nel terzo mese di recupero ma c’è un calo della stessa entità meno 8,1 % i dati corretti per ...