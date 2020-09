‘Temptation Island 8’ | Sofia Nesci e Amedeo Bianconi si raccontano dopo il falò e a colpire sono principalmente le dichiarazioni di lui!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Per, è finita letteralmenteun giorno l’esperienza di Temptation8.sei anni di relazione,aveva deciso di mettere alla prova il loro rapporto per capire se tra loro ci fosse ancora amore o al contrario, fosse solo abitudine. Eppure, tempo ventiquattro ore, ilha svelato davanti a tutta Italia di aver tradito la sua compagna in passato. Ha quindi confessato di aver scritto lui la romantica lettera cheaveva trovato, ma che in realtà era indirizzata ad un’altra donna. Con questa scoperta, laha richiesto un falò di confronto immediato e, a sorpresa, non ha versato alcuna lacrima ma anzi, ha ...