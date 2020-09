Sesso in auto: un uomo di 64 anni con un ragazzo di 32 scoperti mentre consumavano il rapporto (Di venerdì 18 settembre 2020) Facevano Sesso in auto lungo la strada che porta a Castenedolo, in provincia di Brescia. A consumare il rapporto nella macchina un uomo di 64 anni con un giovane trentaduenne. Ma gli è andata male. La polizia locale di Rezzato, infatti, era in giro e li ha beccati. E ora i due richiano grosso, fino a ventimila euro di multa (diecimila a testa). Gli atti osceni in luogo pubblico, infatti, vengono considerati illecito amministrativo e non più penale. Sesso in auto, coppia scoperta a Firenze Una “moda”, quella del Sesso in auto o per strada, che si sta allargando a macchia d’olio e non coinvolge solo i giovanissimi. A Firenze, pochi giorni fa, la polizia municipale ha scoperto una coppia che consumava il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Facevanoinlungo la strada che porta a Castenedolo, in provincia di Brescia. A consumare ilnella macchina undi 64con un giovane trentaduenne. Ma gli è andata male. La polizia locale di Rezzato, infatti, era in giro e li ha beccati. E ora i due richiano grosso, fino a ventimila euro di multa (diecimila a testa). Gli atti osceni in luogo pubblico, infatti, vengono considerati illecito amministrativo e non più penale.in, coppia scoperta a Firenze Una “moda”, quella delino per strada, che si sta allargando a macchia d’olio e non coinvolge solo i giovanissimi. A Firenze, pochi giorni fa, la polizia municipale ha scoperto una coppia che consumava il ...

ValeNappi : A 12 anni vidi un ragazzo masturbarsi in auto in mezzo al traffico. Io ero a piedi e gli passai di fianco. All'epoc… - LaStampa : Sesso in auto con bulgaro 16enne. Arrestato ex sacerdote calabrese - MaryMaddeddu : RT @incontradonne: Ciao ragazi, no parlo bene italiano perche sonno straniera, me piace il sesso y volio divertire con voi, cierco ragazi b… - BraveHeart1961 : @Donneinauto @monicaesse70 @_clairebal Chi meglio di voi può saperlo? ?? Forse perché argomento (auto) non interess… - incontradonne : Ciao ragazi, no parlo bene italiano perche sonno straniera, me piace il sesso y volio divertire con voi, cierco rag… -