Pensioni di invalidità 2020: aumento in arrivo. Tempi e modalità (Di venerdì 18 settembre 2020) In attesa che l'INPS emani un'apposita circolare operativa che dia effettivamente il via all'aumento delle Pensioni di invalidità, disposta per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), molti invalidi interessati dall'incremento non hanno ancora ben presente a quanto ammonterà la cifra loro spettante, e quali redditi dovranno essere conteggiati. Inoltre, molti dubbi riguardano anche i Tempi di erogazione dell'aumento, nonché le modalità di liquidazione. Molti lettori ci stanno scrivendo in questi giorni chidendo informazioni a riguardo. Sul punto, intanto, è stata registrata un'ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. ...

