ilNotiziarioInd : Limido Comasco, coltivazione e spaccio di marijuana tra i nomadi. Un arresto e due denunce -

Ultime Notizie dalla rete : Limido Comasco

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cantù nella serata di ieri, hanno t arrestato in n flagranza di reato un uomo di 33 anni e denunciato i suoi fratelli di 26 36 anni per il reato di produzi ...Avrebbe commesso un furto in abitazione, impossessandosi della tessera bancomat poi utilizzata per prelevare 500 euro. L’autore sarebbe Florian Agalliu, albanese di 32 anni, per il quale ora sono stat ..."Robbert e Luuke Verboon sono stati grandi leader di un'azienda speciale con cui abbiamo lavorato da sempre, sin da quando alla fine degli anni 60' abbiamo iniziato a costruire attrezzatura di coperta ...