Juve, Alex Sandro ko: in dubbio per la Sampdoria (Di venerdì 18 settembre 2020) Prima tegola per Andrea Pirlo a due giorni dal debutto casalingo di domenica sera contro la Sampdoria . Alex Sandro ha interrotto l'allenamento di oggi a seguito di un problema muscolare alla coscia ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) Prima tegola per Andrea Pirlo a due giorni dal debutto casalingo di domenica sera contro laha interrotto l'allenamento di oggi a seguito di un problema muscolare alla coscia ...

GoalItalia : Alex Sandro ko a ridosso di #JuveSamp ?????? - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Infortunio per #AlexSandro: salta la prima, domani gli esami ? - giulio_galli : RT @cmdotcom: Tegola #Juve, UFFICIALE: si fa male subito #AlexSandro, infortunio alla coscia. Domani gli esami - battitointer : RT @cmdotcom: Tegola #Juve, UFFICIALE: si fa male subito #AlexSandro, infortunio alla coscia. Domani gli esami - sportli26181512 : Juve, Alex Sandro ko: in dubbio per la Sampdoria: Problema muscolare alla coscia destra per il terzino brasiliano n… -