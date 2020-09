Emilio Fede | inizia l’affidamento in prova ai servizi sociali

Frances52779614 : RT @aforista_l: Hanno affidato i Servizi Sociali ad Emilio Fede. - RobertoLocate14 : RT @aforista_l: Hanno affidato i Servizi Sociali ad Emilio Fede. - aforista_l : Hanno affidato i Servizi Sociali ad Emilio Fede. - paolopicone70 : Il Tribunale di Sorveglianza di Milano accorda i servizi sociali a Emilio Fede interrompendo gli arresti domiciliar… - Italia_Notizie : Emilio Fede ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali: potrà uscire durante il giorno -

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4 ad aprile dell'anno scorso condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, ha ottenuto stamane l'affidamento in prova ...Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4 ad aprile dell'anno scorso condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, ha ottenuto stamane l'affidamento in prova ai servizi sociali. A dis ...L’ex direttore del Tg4 ha ottenuto stamane l’affidamento in prova ai servizi sociali. Concluso quindi per il giornalista di 89 anni, il periodo di detenzione domiciliare. È stato disposto dal Tribunal ...