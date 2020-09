DayDreamer – Le Ali del Sogno | Mediaset mette in atto un’altra cancellazione | non andrà in onda la domenica

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovo cambio di programmazione per– Le Ali delDopo ladella prima serata e la sospensione della programmazione giornaliera di– Le Ali del, i fan della soap opera turca dovranno fare ad un’altra rinuncia. Nonostante gli ascolti più che soddisfacenti, lo sceneggiato che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è stata spostata nel pomeriggio del fine settimana. Ma a quanto pare ci sarà un’ennesima variazione del palinsesto che sicuramente non farà piacere ai telespettatori della rete ammiraglia. Cancellata la puntata dellapomeriggio Con l’avvio del dating show Uomini e Donne, la soap opera che ha per protagonisti l’affascinante ...

nennatedde1 : RT @QuiMediaset_it: #DayDreamer - Le ali del sogno sta per arrivare... Da mercoledì 10 giugno, alle 14.45 su #Canale5 - lizziedj75 : L'Annuncio: Daydreamer Le ali del sogno cancellato? Sul web na... - Lorymurena__ : RT @cambialestelle7: 'Sai, io l'ho visto l'albatros sul Pacifico. E' possente, libero, solitario, con delle ali enormi. Nella vita ha solo… - cambialestelle7 : 'Sai, io l'ho visto l'albatros sul Pacifico. E' possente, libero, solitario, con delle ali enormi. Nella vita ha so… - Terry77535931 : Speriamo ???? #Daydreamer #DemetÖzdemir #Canyaman -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

sostituire Il Segreto con Daydreamer- Le ali del sogno! La soluzione migliore potrebbe essere quindi quella di mandare in onda Daydreamer nei giorni feriali alle 16:20, e lasciare Il Segreto soltanto ...Il destino di DayDreamer resta ancora incerto. Dopo la puntata di domani pomeriggio, sabato 19 settembre, non c’è traccia della soap opera turca nel palinsesto di Canale5. In attesa di scoprire quando ...I primi 45 episodi della soap turca con Can Yaman, trasmessi in prima visione assoluta da Canale 5, ora disponibili anche sulla piattaforma di streaming di Amazon. La soap turca Daydreamer - Le ali de ...