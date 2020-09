Como, nel 1999 l'omicidio di don Beretta: "Era mio zio, non un martire" (Di venerdì 18 settembre 2020) Como, 18 settembre 2020 - Don Renzo Beretta e don Roberto Malgesini. Qualcosa, anzi molto, li ha accomunati, e non solo la morte violenta di entrambi con impressionanti coincidenze. Don Beretta, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 settembre 2020 - Don Renzoe don Roberto Malgesini. Qualcosa, anzi molto, li ha accomunati, e non solo la morte violenta di entrambi con impressionanti coincidenze. Don, ...

EGardini : ??#Como. Questo è un barbaro omicidio. E l’assassino probabilmente non aveva alcun titolo per restare nel nostro ter… - AleCom1968 : RT @VITAnonprofit: Una vita immersa nell'amore: il dono di don Roberto a noi giovani - como_donquijote : RT @Mel0nella: Diario del dottor Seward 18 settembre Sto per andare al treno con cui mi recherò a Londra. L'arrivo del telegramma di Van… - ruisseau : RT @BelpietroTweet: Quando l'assassino è un immigrato, scatta la gara a scaricare le responsabilità su altri. Nel caso di don Roberto, hann… - PRATIMANUELA : RT @lapoelkann_: Questa storia addolora. Don Roberto Malgesini prete di strada è stato ucciso questa mattina da un uomo con problemi psichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Como nel Scuola, liceale positivo al Coronavirus in una scuola a Como: 26 studenti in quarantena Fanpage.it Il papa ai sacerdoti anziani: siete memoria viva

Il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio ha ospitato, ieri, il sesto Incontro regionale dei sacerdoti anziani e ammalati, promosso dall’Unitalsi Lombarda per una giornata di fraternità nella ...

"Non nascondiamo i dati. Un quarto degli omicidi commessi dagli stranieri"

Asher Colombo è sociologo delle migrazioni internazionali all'università di Bologna, presidente dell'Istituto Cattaneo e fa parte del comitato scientifico della fondazione Icsa, che si occupa di sicur ...

Massaggio alla polvere di diamante, l'anti-age prezioso per un viso splendente

Pietre e metalli pregiati sono, infatti, tra gli ingredienti beauty più ricercati: e non si tratta di una tendenza passeggera, se consideriamo che cristalli e preziosi sono utilizzati per la salute e ...

Il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio ha ospitato, ieri, il sesto Incontro regionale dei sacerdoti anziani e ammalati, promosso dall’Unitalsi Lombarda per una giornata di fraternità nella ...Asher Colombo è sociologo delle migrazioni internazionali all'università di Bologna, presidente dell'Istituto Cattaneo e fa parte del comitato scientifico della fondazione Icsa, che si occupa di sicur ...Pietre e metalli pregiati sono, infatti, tra gli ingredienti beauty più ricercati: e non si tratta di una tendenza passeggera, se consideriamo che cristalli e preziosi sono utilizzati per la salute e ...