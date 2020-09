(Di venerdì 18 settembre 2020)Tv di17: Ancheè stata bagarre suidi ascolto. Ebbene, come sono iufficiali relativi aglie dello? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andel 17per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con idi ascolto eche riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, ...

team_world : Riassunto di questo 11 settembre: •Icarus Falls di Zayn ha raggiunto i 2 miliardi di ascolti su Spotify????… - CorneliaHale94 : #ascoltitv felice per gli ascolti di #neroameta #neroameta2 penalizzata dall'esordio il 10 settembre ???????? - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020: Nero a metà, Chi vuol essere milionario?, Dritto e rovescio, dati Auditel e s… - italiaserait : Ascolti TV 17 Settembre 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - infoitcultura : Ascolti tv 15 settembre digital e pay: Papi al debutto batte Montrucchio, Inter e Barbieri in luce su Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Settembre

Da venerdì 18 settembre è disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming “17”, l’album di inediti di Emis Killa e Jake La Furia per Sony Music che inaugura ...Il punto di riferimento per trovare tutte le informazioni più utili sulla tv, le serie tv e non solo. Solo cose utili, solo cose interessanti. Iscrivi alla nostra newsletter sulle serie tv, qui: https ...Francesca Michielin sarà al Teatro Olimpico di Vicenza venerdì 18 settembre 2020 per condurre il pubblico attraverso “Spazi Sonori”, il suo nuovo esclusivo viaggio musicale estivo. Tutti i biglietti s ...