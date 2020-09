Ora è anche ufficiale: Catania, arriva Reginaldo in attacco (Di giovedì 17 settembre 2020) Ve lo avevamo raccontato in anticipo questa mattina, adesso è anche ufficiale l’arrivo di Reginaldo al Catania che lascia la Reggina dopo una stagione fantastica. Questa la nota del club siciliano: “Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo da Silva Ferreira, nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.” Foto: twitter Catania L'articolo Ora è anche ufficiale: Catania, arriva Reginaldo in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Ve lo avevamo raccontato in anticipo questa mattina, adesso èl’arrivo dialche lascia la Reggina dopo una stagione fantastica. Questa la nota del club siciliano: “Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreda Silva Ferreira, nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.” Foto: twitterL'articolo Ora èin ...

