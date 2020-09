Covid | fine screening vigili | i risultati

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Resta chiusa la sezione San Lorenzo deidi Napoli ma ci sono novità sul numero di positivi e contagiati tra i. Nella giornata di ieri è terminato loorganizzato dal Comando della Polizia Locale di Napoli e dalla Direzione dell’Asl Na 1, per fronteggiare l’emergenza da-19 che ha interessato la Unità Operativa San Lorenzo che opera nel centro storico cittadino. Al termine delle verifiche è confermato in 12 il numero degli agentipositivi ai tamponi. Risalendo poi nella catena dei contatti è stato accertato che sono 70 gli operatori che, sebbene negativi al tampone, hanno avuto rapporti stretti con i colleghipositivi alle verifiche ...

Sono 12 i casi di positività al coronarivus nel reparto San Lorenzo della Polizia municipale di Napoli. Sono i risultati dello screening, organizzato dal Comando della Polizia locale e dalla Direzione ...