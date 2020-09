A scuola in minigonna e top In Francia la rivolta delle studentesse contro il sessismo benevolo del «copriti e andrà tutto bene»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 settembre 2020) Lunedì 14 settembre, in concomitanza con l’aperturascuole, un gruppo di ragazze liceali ha deciso di rinominare la giornata “liberazionedel14”. Un po’ come quel 14 luglio che per laè festa nazionale. Se vogliamo qui la liberazione ha toni meno belligeranti, quanto meno nella forma, non certo nell’intenzione di voler abbattere vecchi modi di pensare e mentalità d’altri tempi. E pur sempre di una rivoluzione si tratta, quella di ragazze adolescenti che hanno sfidato “l’abbigliamento corretto” imposto da gran parte dei regolamenti degli istituti scolastici, postando foto su Instagram ine top. E così sono spuntati hashtag come #lunedì14settembre e #liberazionedel14 per invitare le ragazze a presentarsi in classe vestite a loro ...