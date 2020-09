Tommasetti Lega | “Regione e Governo | una sciagura per le eccellenze della nostra terra”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – «Il reparto ortofrutticolo, possibile volano di sviluppo, ancora una volta non riceve alcun aiuto dal, il tutto nel silenzio del governatore De Luca». Aurelio, capolistaalle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno, commenta così la firma del decreto sugli esoneri contributivi per le filiere agroalimentari da parte del ministro all’Agricoltura, Teresa Bellanova. «Nel provvedimento non è previsto nulla per l’ortofrutta. Una vera mazzata per i produttori. La Campania e la provincia di Salerno, in particolare, vedono ancora una volta mortificate le proprie. Il governatore cosa ne pensa? Eppure il suo partito sostiene ilin carica. ...