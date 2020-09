Scoperta cripta segreta al di sotto di un’antica chiesa | potrebbe contenere il Santo Graal

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lastante un’antica cappella in un villaggio della Pomerania occidentale è stata identificata come il luogo in cuicelarsi il. Il ritrovamento dellaè avvenuto nel villaggio di Chwarszczany nel territorio della Pomerania occidentale, in Polonia. Sembra che laintitolata a San Stanislao, sia stata costruita da alcuni membri … L'articoloal didi un’anticailNewNotizie.it.