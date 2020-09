Per affossare Zingaretti Renzi rischia il flop in Puglia e in Toscana. Manovre spericolate del leader Iv. Che gli possono costare caro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Che sulla Toscana si giochi il destino di diversi leader (Nicola Zingaretti e Matteo Salvini per esempio) e, forse, dello stesso governo è oramai un dato di fatto acquisito. Non è un caso che il trio del centrodestra (Salvini-Meloni-Tajani) abbia deciso di chiudere la campagna elettorale venerdì a Firenze, a Piazza della Repubblica. Espugnare il tradizionale feudo della sinistra significa trafiggere al cuore il Partito democratico e mirare dritto a Palazzo Chigi. Ma sulla Toscana si gioca anche un’altra partita. è quella personalissima dell’ex premier ed ex leader del Pd, Matteo Renzi. Nella regione rossa le elezioni saranno un test per la sua Italia viva. In quell’occasione si misurerà il peso della creatura Renziana ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Che sullasi giochi il destino di diversi(Nicolae Matteo Salvini per esempio) e, forse, dello stesso governo è oramai un dato di fatto acquisito. Non è un caso che il trio del centrodestra (Salvini-Meloni-Tajani) abbia deciso di chiudere la campagna elettorale venerdì a Firenze, a Piazza della Repubblica. Espugnare il tradizionale feudo della sinistra significa trafiggere al cuore il Partito democratico e mirare dritto a Palazzo Chigi. Ma sullasi gioca anche un’altra partita. è quella personalissima dell’ex premier ed exdel Pd, Matteo. Nella regione rossa le elezioni saranno un test per la sua Italia viva. In quell’occasione si misurerà il peso della creaturaana ...

