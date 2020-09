Multa a Poste per le raccomandate: con la direttiva Ue sarebbe stata 28 volte più alta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con la Multa da cinque milioni di euro inflitta a Poste Italiane, colpevole di non aver consegnato a mano le raccomandate anche quando i destinatari erano in casa, l’Antitrust ha applicato la sanzione massima consentita dalla normativa italiana per le pratiche commerciali scorrette. Ma dalla stessa relazione dell’agenzia emerge un particolare significativo: la gravità della violazione – scrive l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – avrebbe giustificato una sanzione più alta. E sul quanto, più alta, c’è anche il riferimento: la direttiva europea del 27 novembre 2019 sui diritti dei consumatori. Tra le altre cose, questa impone agli Stati membri di innalzare il limite massimo delle multe per pratiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con lada cinque milioni di euro inflitta aItaliane, colpevole di non aver consegnato a mano leanche quando i destinatari erano in casa, l’Antitrust ha applicato la sanzione massima consentita dalla normativa italiana per le pratiche commerciali scorrette. Ma dalla stessa relazione dell’agenzia emerge un particolare significativo: la gravità della violazione – scrive l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – avrebbe giustificato una sanzione più. E sul quanto, più, c’è anche il riferimento: laeuropea del 27 novembre 2019 sui diritti dei consumatori. Tra le altre cose, questa impone agli Stati membri di innalzare il limite massimo delle multe per pratiche ...

