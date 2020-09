Monopattini elettrici | a Milano arrivano gli addetti alla sicurezza per controllarli in strada L’assessore | “130 incidenti da giugno”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) 130in tre mesi solo a, 8 negli ultimi due giorni: per vigilare sulla circolazione dei, da tempo al centro delle polemiche, nel capoluogo lombardosette, che controlleranno e informeranno i cittadini sulle regole da rispettare quando si usano questi mezzi. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione sullalanciata dal Comune con le sette aziende che hanno il servizio di noleggio in città: Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott. Gli steward saranno sette e prenderanno servizio il 24 settembre: possono fermare le persone che non rispettano il codice dellae spiegare il regolamento di circolazione. Le zone ...

matteosalvinimi : #Salvini: È da aprile che facciamo proposte al ministro della Scuola: stabilizzazione precari, coinvolgimento scuol… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel governo stanno litigando perfino su chi misura la febbre. Hanno trovato i soldi per i monopattini ele… - matteosalvinimi : #Salvini: Che la De Micheli proponga #pistaciclabile tra Reggio Calabria e Messina, vale come i monopattini elettri… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliDaVivere: Monopattini Elettrici HelBiz a Napoli: lo sharing tra Mergellina e piazza Garibaldi - lexmonetae : @davidemarchiani @durezzadelviver La colpa è del coglione che ha incentivato l'uso dei monopattini elettrici senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici

Napoli è tra le 60 città italiane, oltre 2000 a livello europeo, che aderiscono alla Settimana Europea della Mobilità con diverse iniziative per sostenere la cultura della mobilità attiva e sostenibil ...Un uomo di 34 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi scontrato con un’auto mentre viaggiava col proprio monopattino a Milano. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 ne ...Secondo Legambiente e Kyoto Club, «La green mobility è un asse strategico e irrinunciabile per il rilancio industriale dell’Italia» e , con gli investimenti del Next Generation EU , «rappresenta l’uni ...