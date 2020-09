“I’m Thinking of Ending Things” è un’impostura, ma è la cosa più bella da vedere su Netflix (Di mercoledì 16 settembre 2020) Se qualcuno sostiene di avere capito “I’m Thinking of Ending Things”, l’ultimo film di Charlie Kaufman (disponibile su Netflix) senza avere letto il libro da cui è tratto, scritto da Iain Reid, non va creduto. È senza dubbio un impostore. E, visti i continui rovesciamenti della trama – che arriva, in modo inesorabile a disfarsi in un viaggio sotto una tempesta di neve – si può dire che non sia l’unico. A fargli compagnia ci sarebbe proprio Kaufman, che gioca con lo spettatore: nasconde dettagli della trama fondamentali (nel libro ci sono, invece) lo stupisce, lo incuriosisce, lo bersaglia di riflessioni filosofiche e citazioni colte e in più lo confonde. Kaufman del resto ha sceneggiato “Essere John Malkovich”, film pluripremiato del 1999 basato ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Se qualcuno sostiene di avere capito “I’mofThings”, l’ultimo film di Charlie Kaufman (disponibile su) senza avere letto il libro da cui è tratto, scritto da Iain Reid, non va creduto. È senza dubbio un impostore. E, visti i continui rovesciamenti della trama – che arriva, in modo inesorabile a disfarsi in un viaggio sotto una tempesta di neve – si può dire che non sia l’unico. A fargli compagnia ci sarebbe proprio Kaufman, che gioca con lo spettatore: nasconde dettagli della trama fondamentali (nel libro ci sono, invece) lo stupisce, lo incuriosisce, lo bersaglia di riflessioni filosofiche e citazioni colte e in più lo confonde. Kaufman del resto ha sceneggiato “Essere John Malkovich”, film pluripremiato del 1999 basato ...

giorgeliot : I'm thinking of ending things, durava quella mezz'ora - quaranta minuti meno, mi garbava pure - _stokazoo : Giacchè la prima volta non c’ho capito un cazzo di niente ho rivisto “I’m thinking of ending things”. Non ci si cap… - kindasucks2u : cosa che nessuno ha chiesto ma since i’m an overthinker i can’t stop thinking about it: probabilmente andrò su una… - _hazxtommoo : @spillicedcoffee bruh if that’s what i’m thinking about sono nella stessa situazione quindi pls non farlo e scrivimi se ne hai bisogno - nonseicomelallo : Il mio cervello è indeciso se ridere perché sto qua deve baciarsi 3000 fogli o morire per i pensieri impuri che sto… -

