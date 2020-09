Al Bano non sposerà Loredana Lecciso: «Nessun matrimonio in programma per i prossimi 30 anni» (Di mercoledì 16 settembre 2020) AlBano Carrisi e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia felice. I selfie, sorridenti insieme, nelle Tenute Al Bano a Cellino San Marco ne sono continua prova su Instagram. Attorno alla coppia però da mesi ruota un giallo: è vero o no che i due innamorati convoleranno presto a nozze dopo diverse vicissitudini, e alti e bassi? Al Bano smentisce nozze con Loredana Lecciso Ai fans della coppia, che sperava di veder pronunciato il fatidico sì’, le parole che Al Bano a pronunciato in una recente intervista avranno certamente l’effetto di una doccia gelata. Eh sì, perché il cantante pugliese ha fugato gni dubbio smentendo la notizia del matrimonio. Ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) AlCarrisi esono di nuovo una coppia felice. I selfie, sorridenti insieme, nelle Tenute Ala Cellino San Marco ne sono continua prova su Instagram. Attorno alla coppia però da mesi ruota un giallo: è vero o no che i due innamorati convoleranno presto a nozze dopo diverse vicissitudini, e alti e bassi? Alsmentisce nozze conAi fans della coppia, che sperava di veder pronunciato il fatidico sì’, le parole che Ala pronunciato in una recente intervista avranno certamente l’effetto di una doccia gelata. Eh sì, perché il cantante pugliese ha fugato gni dubbio smentendo la notizia del. Ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del ...

