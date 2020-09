Roma, Kumbulla ad un passo: Lazio superata (Di martedì 15 settembre 2020) Alla fine per Marash Kombulla sarà Roma, anche se sponda giallorossa. Il difensore dell’Hellas Verona è infatti ad un passo dal club del nuovo presidente Friedkin, Uno scatto improvviso che ha portato il club giallorosso a sorpassare la Lazio, che fino a poche ore fa sembrava in vantaggio sul giocatore. Un duello tutto Romano, che si concluderà nei prossimi giorni. Ormai il vincitore sembra scontato: la società giallorossa è vicinissima al giocatore. Un acquisto importante, anche a livello economico. Kombulla dovrebbe infatti arrivare alla Roma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Mentre il club lavorava per riportare Smalling a Roma ha lavorato sotto traccia per il difensore albanese classe 2000, ora ad un ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) Alla fine per Marash Kombulla sarà, anche se sponda giallorossa. Il difensore dell’Hellas Verona è infatti ad undal club del nuovo presidente Friedkin, Uno scatto improvviso che ha portato il club giallorosso a sorpassare la, che fino a poche ore fa sembrava in vantaggio sul giocatore. Un duello tuttono, che si concluderà nei prossimi giorni. Ormai il vincitore sembra scontato: la società giallorossa è vicinissima al giocatore. Un acquisto importante, anche a livello economico. Kombulla dovrebbe infatti arrivare allain prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Mentre il club lavorava per riportare Smalling aha lavorato sotto traccia per il difensore albanese classe 2000, ora ad un ...

Paulo Fonseca ha chiesto alla Roma di riscattare Chris Smalling come priorità, eppure il club giallorosso non riesce a sbrogliare una situazione che vede il diretto interessato in febbrile attesa. Da ...

Nella serata di ieri, inoltre, la Roma ha battuto la concorrenza di tutte le altre squadre per arrivare a Marash Kumbulla del Verona. Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa ...

Il calciomercato della Roma sta entrando nelle sue fasi cruciali. A giorni ci sarà il debutto contro il Verona e Fonseca aspetta rinforzi. Quello del 2020 è un mercato molto complicato per tutti i clu ...

