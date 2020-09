Roma festeggia le vittorie di Caruso, Travaglia, Sinner e Paolini. In attesa dei big (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - In attesa che i big scendano in campo, sono gli italiani a prendersi le luci dei riflettori agli Internazionali di Roma. Jannik Sinner ha dovuto mantenere i nervi saldi di fronte alle bizze, e ai comportamenti poco consoni per un campo da tennis, di Benoit Paire in lotta contro l'arbitro e contro il torneo per una richiesta mai ottenuta di giocare il martedì invece che il lunedì. Il siciliano Salvatore Caruso, reduce dal terzo turno conquistato agli Us Open, ha saputo arginare la forza bruta dei colpi di Tennys Sandgren, vincendo in un tie-break del terzo set combattuto quanto il resto del match. Jasmine Paolini ha sfruttato la stanchezza della Sevastova arrivata dagli Stati Uniti e non pronta al cambio di superficie e di contesto. Poi c'è l'impresa di Simone Travaglia che ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Inche i big scendano in campo, sono gli italiani a prendersi le luci dei riflettori agli Internazionali di. Jannik Sinner ha dovuto mantenere i nervi saldi di fronte alle bizze, e ai comportamenti poco consoni per un campo da tennis, di Benoit Paire in lotta contro l'arbitro e contro il torneo per una richiesta mai ottenuta di giocare il martedì invece che il lunedì. Il siciliano Salvatore, reduce dal terzo turno conquistato agli Us Open, ha saputo arginare la forza bruta dei colpi di Tennys Sandgren, vincendo in un tie-break del terzo set combattuto quanto il resto del match. Jasmineha sfruttato la stanchezza della Sevastova arrivata dagli Stati Uniti e non pronta al cambio di superficie e di contesto. Poi c'è l'impresa di Simoneche ...

