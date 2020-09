Paura per Rudy Zerbi, faccia a faccia con un cinghiale nel cuore di Roma: 'Me la sono vista brutta' (Di martedì 15 settembre 2020) brutta avventura per mentre tornava a casa, in quartiere residenziale nella zona nord di : come ampiamente documentato su Instagram, l'ex discografico ha avuto a che fare con un cinghiale che ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020)avventura per mentre tornava a casa, in quartiere residenziale nella zona nord di : come ampiamente documentato su Instagram, l'ex discografico ha avuto a che fare con unche ...

matteosalvinimi : Altri preferiscono gli insulti, i lanci di sedie, bottiglie o pomodori, le minacce o lo strappo di camicie e Rosari… - eziomauro : I fondi della Lega, parla il prestanome: 'Volevano vendere la sede del Carroccio per paura del sequ… - GrandeFratello : ?? Niente paura, l’attesa per la prima puntata di #GFVIP è finita! Noi non resistiamo più senza i nostri Vipponi...… - endIessjacob : sono in ansia my mind always goes: there e ho paura non riesco a concentrarmi manco per il cazzoooooo dio perché a me - rcarangelo : Rubano in camera da letto mentre i padroni di casa cenano. Paura per una coppia -