Naufragio al largo di Creta | morti due bambini e una donna

Nella ore della notte al largo delle acque dell’isola di Creta naufraga un barcone di migranti: morti due bambini. Deceduta anche una donna. Non smettono di succedersi le orribili vicende che vedono c ...(ANSA) - ATENE, 15 SET - Due bambini e una donna sono morti al largo di Creta nel naufragio di un barcone carico di migranti che si è capovolto a causa di forti venti: lo riferisce la Guardia costiera ...Due bambini e una donna sono morti nel naufragio di un barcone al largo delle coste orientali della Grecia. La Guardia Costiera greca, intervenuta per i soccorsi, è riuscita a mettere in salvo 53 pers ...