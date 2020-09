Maltempo, temporali pomeridiani al Centro-Sud: le temperature crollano a +20°C [DATI] (Di martedì 15 settembre 2020) Dal primo pomeriggio, si stanno verificando forti temporali al Centro-Sud, soprattutto in Sicilia e Calabria e poi salendo verso il Centro, fino a raggiungere il Lazio Centro-meridionale. Questo Maltempo è frutto di una depressione in indebolimento tra Malta e il Nord Africa. Alle 15:40 segnaliamo: 15mm a Reggio Calabria e Olevano Romano, 14mm a Spezzano della Sila e Giffone, 11mm ad Alife. A causa del Maltempo, le temperature sono crollate di 7-8°C, e anche di più. Alle 15:50 c’erano appena +20°C ad Alife (dopo una massima di +34°C), +21°C a Reggio Calabria, Olevano Romano, +22°C a Cosenza, Caltanissetta. I temporali continueranno anche nel pomeriggio, interessando soprattutto l’Abruzzo meridionale, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Dal primo pomeriggio, si stanno verificando fortial-Sud, soprattutto in Sicilia e Calabria e poi salendo verso il, fino a raggiungere il Lazio-meridionale. Questoè frutto di una depressione in indebolimento tra Malta e il Nord Africa. Alle 15:40 segnaliamo: 15mm a Reggio Calabria e Olevano Romano, 14mm a Spezzano della Sila e Giffone, 11mm ad Alife. A causa del, lesono crollate di 7-8°C, e anche di più. Alle 15:50 c’erano appena +20°C ad Alife (dopo una massima di +34°C), +21°C a Reggio Calabria, Olevano Romano, +22°C a Cosenza, Caltanissetta. Icontinueranno anche nel pomeriggio, interessando soprattutto l’Abruzzo meridionale, ...

