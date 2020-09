GPS | Anief avvia i ricorsi individuali contro punteggi errati dei candidati

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono arrivate al sindacato della scuolatantissime lamentele, che in seguito alle consulenze sono state trasformate in un reclamo formale, teso a verificare se sia stata violata l’ordinanza ministeriale. Il problema, spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, è che “non c’è stato un sistema centralizzato, si è invece demandato alle scuole ed al loro personale, che non era stato appositamente formato per verificare il rispetto dell’ordinanza”. “Sono stati commessi tantissimi errori – ribadisce – soprattutto in alcune province come Milano e Roma dove i numeri sono grandissimi e gli uffici scolastici si sono rifiutati di esaminare la grande quantità di reclami”. Per questo l’...

Per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono arrivate al sindacato della scuola Anief tantissime lamentele, che in seguito alle consulenze sono state trasformate in un reclamo formale, t ...RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER TUTTI I TITOLI ARTISTICI GIÀ PRECEDENTEMENTE VALUTATI NELLE G.I. DI II E III ...Il 14 settembre non inizierà la scuola per tutti. E non solo per le scelte degli istituti o delle Regioni mapPer l’assenza di docenti non ancora nominati e quindi impossibilitati al rientro in classe.