Calciomercato Napoli, 10 mln più due calciatori per arrivare a Jeremie Boga? (Di martedì 15 settembre 2020) In casa Napoli il Calciomercato è senza dubbio l’argomento di maggior interesse. Dopo l’addio di José Maria Callejon, infatti, quel settore del campo è rimasto scoperto a metà, con il solo Politano che, per il momento, dovrà fare gli straordinari. Per questo motivo, il presidente azzurro è pronto ad acquistare un nuovo attaccante, un giocatore … L'articolo Calciomercato Napoli, 10 mln più due calciatori per arrivare a Jeremie Boga? Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) In casailè senza dubbio l’argomento di maggior interesse. Dopo l’addio di José Maria Callejon, infatti, quel settore del campo è rimasto scoperto a metà, con il solo Politano che, per il momento, dovrà fare gli straordinari. Per questo motivo, il presidente azzurro è pronto ad acquistare un nuovo attaccante, un giocatore … L'articolo, 10 mln più dueper

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - notiziasportiva : #Calciomercato, Koulibaly e il #Napoli ancora insieme? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli , l'imperativo è vendere: #FabianRuiz e #Koulibaly per 'recuperare' i 164 milioni spesi da #DeLaurentiis https://t.co… -