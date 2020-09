Fabrizio Corona fa delle avances a Barbara D’Urso ma commette una gaffe, lei replica: “Salutami assoreta” (Di lunedì 14 settembre 2020) Pace fatta tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona. Lo dimostra quanto successo nella prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D’Urso, andata in onda in prima serata su Canale 5 domenica 13 settembre. La conduttrice ha prima preso più volte le difese dell’ex re dei paparazzi, sottolineando in particolare il grande rapporto che è riuscito a costruire nonostante tutto con il figlio Carlos, e poi è stata al gioco quando lui le le ha fatto delle avances. “Carlos sta benissimo ed ha un attaccamento enorme per il padre – ha detto Barbara D’Urso – ed è un amore reciproco, non si sono mai lasciati la mano e io questo a Fabrizio devo riconoscerlo”. Poi, in chiusura di collegamento, ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Pace fatta traD’Urso e. Lo dimostra quanto successo nella prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D’Urso, andata in onda in prima serata su Canale 5 domenica 13 settembre. La conduttrice ha prima preso più volte le difese dell’ex re dei paparazzi, sottolineando in particolare il grande rapporto che è riuscito a costruire nonostante tutto con il figlio Carlos, e poi è stata al gioco quando lui le le ha fatto. “Carlos sta benissimo ed ha un attaccamento enorme per il padre – ha dettoD’Urso – ed è un amore reciproco, non si sono mai lasciati la mano e io questo adevo riconoscerlo”. Poi, in chiusura di collegamento, ecco ...

Noovyis : (Fabrizio Corona fa delle avances a Barbara D’Urso ma commette una gaffe, lei replica: “Salutami assoreta”) Playhi… - _cattivogusto : RT @parentetweet: Fabrizio Corona in carcere. Fabrizio Corona esce. Fabrizio Corona dalla D’Urso perché è cambiato. Fabrizio Corona in carc… - parentetweet : Fabrizio Corona in carcere. Fabrizio Corona esce. Fabrizio Corona dalla D’Urso perché è cambiato. Fabrizio Corona i… - adrianobusolin : RT @ilgiornale: Intervista a tutto tondo a Fabrizio Corona, che stanco e sottotono non nasconde il suo essere provato per i tanti anni di r… -