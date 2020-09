Sporting Lisbona-Napoli, stasera in pay per view: ultimo test per Gattuso (Di domenica 13 settembre 2020) Il Napoli stasera completa la preparazione in vista del campionato giocando a Lisbona l'amichevole contro lo Sporting. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Ilcompleta la preparazione in vista del campionato giocando al'amichevole contro lo

sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - SkySport : Sporting Lisbona-Napoli Domenica 13 settembre Alle 20.30 Su Sky Primafila (CH 251) Acquista con il telecomando del… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Venerdì 11 settembre ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? Sporting… - tuttonapoli : Sporting Lisbona-Napoli, stasera in pay per view: ultimo test per Gattuso - Salvato95551627 : RT @AzzurrissimoTwi: ?? L'AMICHEVOLE. Sporting Lisbona-Napoli, le probabili formazioni - -