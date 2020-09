Supercoppa A1 2020, Virtus Roma-Sassari 76-99: cronaca e tabellino (Di sabato 12 settembre 2020) Il Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto la Virtus Roma per 76-99 (22-35; 15-26; 13-21; 26-17), in occasione della quarta giornata della Supercoppa di Serie A1 2020. Il team sardo ha dominato l’incontro in lungo e in largo, non concedendo possibilità di esprimersi agli avversari e conducendo perennemente mediante le offensive letali del trio Tillman-Bendzius-Bilan (autori di 50 punti totali). Vittoria convincente per Sassari, ancora una sconfitta per Roma. tabellino Virtus Roma-BANCO DI SARDEGNA Sassari 76-99 (22-35; 15-26; 13-21; 26-17) Roma: Evans 15, Baldasso 15, Robinson 10, Cervi 9, Beane 9, Iannicelli 7, Hadzic 6, Telesca 4, Ticic 1, Nizza 0, Jovanovic ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Il Banco di Sardegnaha sconfitto laper 76-99 (22-35; 15-26; 13-21; 26-17), in occasione della quarta giornata delladi Serie A1. Il team sardo ha dominato l’incontro in lungo e in largo, non concedendo possibilità di esprimersi agli avversari e conducendo perennemente mediante le offensive letali del trio Tillman-Bendzius-Bilan (autori di 50 punti totali). Vittoria convincente per, ancora una sconfitta per-BANCO DI SARDEGNA76-99 (22-35; 15-26; 13-21; 26-17): Evans 15, Baldasso 15, Robinson 10, Cervi 9, Beane 9, Iannicelli 7, Hadzic 6, Telesca 4, Ticic 1, Nizza 0, Jovanovic ...

