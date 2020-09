Scuola, De Luca: partenza il 24 settembre? Non so (Di sabato 12 settembre 2020) “Oggi no. Il 24 settembre non so”: cosi’ ha risposto il presidente della Regione Vincenzo De Luca ai giornalisti che gli chiedevano se la Scuola campana fosse pronta per riprendere il 24 settembre. De Luca ha sottolineato che “non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, ne’ quanti siano i docenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 12 settembre 2020) “Oggi no. Il 24non so”: cosi’ ha risposto il presidente della Regione Vincenzo Deai giornalisti che gli chiedevano se lacampana fosse pronta per riprendere il 24. Deha sottolineato che “non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, ne’ quanti siano i docenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

