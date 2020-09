Maxi sequestro di 8 | 5 mln di articoli per trucco pericolosi

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020) Padova, 12 set. - (Adnkronos) - Nell'ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, i Baschi Verdi della Compagnia hanno sequestrato 8.500.000 blister contenenti prodotti da decorazione personale ad uso non cosmetico, in quanto potenzialmenteper la salute dei consumatori, che venivano venduti all'ingrosso da una società operante nel Centro Ingrosso Cina. L'operazione nasce da un'approfondita analisi di rischio che ha permesso ai Finanzieri di individuare la società in questione, leader locale nel settore dei prodotti per la cura della persona, per poi intervenire prima che i prodotti fossero immessi in commercio. La merce sequestrata, considerata non sicura in quanto priva delle basilari indicazioni utili alla valutazione ...