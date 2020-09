Marsala | due migranti picchiati con sedie e bottiglie rotte | colpita anche una donna incinta

stefano_flare : RT @BeliceIt: Marsala, altra aggressione razzista in centro. Il branco contro due ragazzi di colore, colpita ragazza incinta - angela_massi : RT @BeliceIt: Marsala, altra aggressione razzista in centro. Il branco contro due ragazzi di colore, colpita ragazza incinta - fillofillofillo : RT @Gianluc54410558: Un tweet dal duo SalMoni? (Salvini Meloni) Marsala,… - maledettrenord : RT @Gianluc54410558: Un tweet dal duo SalMoni? (Salvini Meloni) Marsala,… - cesarebrogi1 : RT @Gianluc54410558: Un tweet dal duo SalMoni? (Salvini Meloni) Marsala,… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsala due

Tp24

A distanza di più di due anni dal suo arrivo in Italia, l'operatore francese iliad continua a potenziare la sua presenza "fisica" sul territorio nazionale. Nuove Simbox, nel momento in cui scriviamo, ...Si è messa ufficialmente in moto la macchina biancorossa. Ieri pomeriggio la società ha provveduto al pagamento degli stipendi del mese di agosto e a breve arriveranno i primi rinforzi per la rosa di ...