Investita da un'auto: muore una 42enne (Di sabato 12 settembre 2020) L'incidente si è verificato ieri sera a San Gallo. La donna è spirata nella notte in ospedale Leggi su media.tio.ch (Di sabato 12 settembre 2020) L'incidente si è verificato ieri sera a San Gallo. La donna è spirata nella notte in ospedale

Ticinonline : Investita da un'auto: muore una 42enne #sangallo - Indigo_Moon_ : RT @gewchaaan: @Indigo_Moon_ Non è stata la prima ma è la più recente: stavo camminando per andare a lezione di piano alle 4 del pomeriggio… - gewchaaan : @Indigo_Moon_ Non è stata la prima ma è la più recente: stavo camminando per andare a lezione di piano alle 4 del p… - bassairpinia : COMIZIANO. Cica, la gattina mascotte non c'è più. Investita da un'auto - - chiccamonopolii : Faccio tantissimi auguri con tutto il cuore a Francesca di una guarigione completa. Forse però l'esempio dell'autom… -

Ultime Notizie dalla rete : Investita auto Investita da auto mentre attraversa Muore in ospedale Il Giornale di Vicenza Nonna e nipotina investite in bici da un’automobile in condivisione La 78enne è in gravissime condizioni, fuori pericolo la bimba di 2 anni

Pedalava con la sua nipotina, di appena 2 anni, nel seggiolino della bici, quando è stata travolta in via Matteotti da un’auto Corrente che, dal centro, correva in direzione periferia. Sono gravissime ...

"Bici e monopattini? Meglio più auto elettriche"

"Le nuove piste ciclabili e i monopattini? Meglio investire su una flotta più ampia di auto elettriche comunali". Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ex assessore della Giunt ...

Pedalava con la sua nipotina, di appena 2 anni, nel seggiolino della bici, quando è stata travolta in via Matteotti da un’auto Corrente che, dal centro, correva in direzione periferia. Sono gravissime ..."Le nuove piste ciclabili e i monopattini? Meglio investire su una flotta più ampia di auto elettriche comunali". Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ex assessore della Giunt ...