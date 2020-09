Come nutrire il microbiota di mamma e bambino per stare meglio ed essere più felici (Di sabato 12 settembre 2020) Non solo per gli adulti, anche per i bambini e per le future mamme, un microbiota sano può cambiare letteralmente la vita. Quando è sano infatti il microbiota ci protegge da tantissime patologie, dalle malattie infiammatorie alla depressione. Quello che gli studi hanno recentemente dimostrato è che le sue basi si costruiscono nei primi mille giorni di vita. Ma anche e soprattutto che lo stato fisico della futura madre è fondamentale.Un recente studio condotto sui bambini canadesi e pubblicato su Jama Pediatrics nel 2018 ha dimostrato che i bambini nati da madri sovrappeso o obese con parto vaginale avevano un rischio tre volte maggiore di essere sovrappeso all’età di 1 e 3 anni rispetto ai nati da madri normopeso. Il rischio era ancora più elevato (cinque volte) nei bambini nati da parto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Non solo per gli adulti, anche per i bambini e per le future mamme, unsano può cambiare letteralmente la vita. Quando è sano infatti ilci protegge da tantissime patologie, dalle malattie infiammatorie alla depressione. Quello che gli studi hanno recentemente dimostrato è che le sue basi si costruiscono nei primi mille giorni di vita. Ma anche e soprattutto che lo stato fisico della futura madre è fondamentale.Un recente studio condotto sui bambini canadesi e pubblicato su Jama Pediatrics nel 2018 ha dimostrato che i bambini nati da madri sovrappeso o obese con parto vaginale avevano un rischio tre volte maggiore disovrappeso all’età di 1 e 3 anni rispetto ai nati da madri normopeso. Il rischio era ancora più elevato (cinque volte) nei bambini nati da parto ...

HuffPostItalia : Come nutrire il microbiota di mamma e bambino per stare meglio ed essere più felici - umpkket : RT @reteanimalista: @antoniopaolo7 In India i maiali sono usati come i nostri cani: sono intelligenti e fedeli, guai a toccare la famiglia!… - soffiofreddo : RT @nelsottobosco: MASTURBARSI È UNA FUNZIONE BIOLOGICA COME SOFFIARSI IL NASO O NUTRIRE IL PROPRIO FIGLIO NEONATO VIA TWITTER DOT COM http… - mandvzukic : RT @nelsottobosco: MASTURBARSI È UNA FUNZIONE BIOLOGICA COME SOFFIARSI IL NASO O NUTRIRE IL PROPRIO FIGLIO NEONATO VIA TWITTER DOT COM - j1m1nssh1 : RT @nelsottobosco: MASTURBARSI È UNA FUNZIONE BIOLOGICA COME SOFFIARSI IL NASO O NUTRIRE IL PROPRIO FIGLIO NEONATO VIA TWITTER DOT COM -

Ultime Notizie dalla rete : Come nutrire Mignonnes, il film di Netflix: la danza come nutrimento per crescere QUOTIDIANO.NET Muschio: tipologie e come coltivarlo

Il muschio è una pianta erbacea perenne, di piccolissime dimensioni: ecco le varietà più conosciute e i metodi per coltivarlo in orto oppure in semenzaio. Con il termine muschio si indica comunemente ...

Willy/3 (di G. Del Ninno). L’odio si nutre di ignoranza e malafede

Si può misurare l’odio? Certo che si può, e in particolare lo si può fare dalle conseguenze che provoca. L’11 settembre segna, ad esempio, uno dei massimi risultati in questa terribile scala di disval ...

Il muschio è una pianta erbacea perenne, di piccolissime dimensioni: ecco le varietà più conosciute e i metodi per coltivarlo in orto oppure in semenzaio. Con il termine muschio si indica comunemente ...Si può misurare l’odio? Certo che si può, e in particolare lo si può fare dalle conseguenze che provoca. L’11 settembre segna, ad esempio, uno dei massimi risultati in questa terribile scala di disval ...